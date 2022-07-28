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В Сети появилась расписка Федуна для Газизова о премии в «Спартаке»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонид Федун (справа) и Шамиль Газизов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Расписка Леонида Федуна для Газизова о премии в «Спартаке».
Фото Telegram Baza
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В Сети появилась расписка владельца «Спартака» Леонида Федуна для экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.

«Специальный бонус 1 миллион евро выплачивается ежегодно от лица Президента клуба за участие в еврокубках. В течение трех лет стороны согласились подготовить опцион на 10 (десять) процентов ФКСМ для Ш. Газизов», — написано в расписке, которую опубликовал Telegram-канал Baza.

Расписка Леонида Федуна для Газизова о премии в «Спартаке». Фото Telegram Baza
Расписка Леонида Федуна для Газизова о премии в «Спартаке».
Telegram Baza

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

28 июля Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова об оспаривании увольнения с поста генерального директора красно-белых.

Напомним, что 6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Леонида Федуна 89 миллионов рублей. Средства получит бывший генеральный директор «Спартака» Газизов.

Источник: https://t.me/bazabazon/12528
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ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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