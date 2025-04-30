«Химки» завершают переговоры по расторжению контракта с тренером Артигой

«Химки» находятся в финальной стадии переговоров с бывшим главным тренером команды Франком Артигой по расторжению контракта.

«Слова — не факты, их очень много вокруг «Химок», большинство уже не воспринимаются. Клуб и Артига находятся в финальной стадии переговоров по условиям расторжения контракта», — приводит ТАСС слова пресс-службы «Химок».

Артига работал в «Химках» с лета 2024 года, 15 апреля он был уволен. 30 апреля представляющий интересы Артиги агент Дмитрий Селюк сообщил, что тренер, скорее всего, обратится в Международную федерацию футбола, если не получит выплаты по зарплате.