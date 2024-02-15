Источник: Защитник «Спартака» Маслов отказался от перехода в сербский клуб

Защитник «Спартака» Павел Маслов отказался от варианта продолжения карьеры в клубе из чемпионата Сербии, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 23-летний футболист не стал соглашаться на переезд в Сербию и продолжает искать варианты продолжения карьеры. Отмечается, что на период аренды у защитника сохранялись те же условия по зарплате, что и в московской команде.

Маслов стал игроком «Спартака» в 2018 году. Всего за основную команду красно-белых он провел 70 матчей, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года, при этом у игрока есть опция продления соглашения с клубом со своей стороны еще на один год.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России. Московская команда набрала 30 очков за 18 туров.