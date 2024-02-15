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Источник: Защитник «Спартака» Маслов отказался от перехода в сербский клуб

Алина Савинова
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Защитник «Спартака» Павел Маслов отказался от варианта продолжения карьеры в клубе из чемпионата Сербии, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 23-летний футболист не стал соглашаться на переезд в Сербию и продолжает искать варианты продолжения карьеры. Отмечается, что на период аренды у защитника сохранялись те же условия по зарплате, что и в московской команде.

Маслов стал игроком «Спартака» в 2018 году. Всего за основную команду красно-белых он провел 70 матчей, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года, при этом у игрока есть опция продления соглашения с клубом со своей стороны еще на один год.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России. Московская команда набрала 30 очков за 18 туров.

Источник: Metaratings.ru
Павел Маслов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
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 - : -
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