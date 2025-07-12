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12 июля 2025, 14:15

Адвокат совладельца «Торпедо»: «Соболев расстроен, потому что ничего не доказано. Ни один из фигурантов дела не показывает на него»

Артем Бухаев
Корреспондент
Леонид Соболев.

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, заявил «СЭ», что не понимает действий Российского Футбольного союза (РФС).

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).

«Соболев расстроен, потому что ничего не доказано. Господин Митрофанов ничего толком не объяснил. Например, я до сих пор нахожусь в неведении, что произошло и почему. Не понимаю действий господина Перезвы. Если он сообщил в РФС в марте, то почему эта история тянулась до июня? Никаких объяснений на эту тему нет. Также непонятно, какие претензии есть к господину Соболеву. Ни один из фигурантов дела не показывает на него. Если он виноват, то почему ему дали 5 лет, а Скородумову — 10 лет?» — сказал Добровинский «СЭ».

Место «Торпедо» в РПЛ займет «Оренбург», который стал 15-м в премьер-лиге в сезоне-2024/25 и должен был вылететь в Первую лигу.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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