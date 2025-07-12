Адвокат совладельца «Торпедо»: «Соболев расстроен, потому что ничего не доказано. Ни один из фигурантов дела не показывает на него»

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, заявил «СЭ», что не понимает действий Российского Футбольного союза (РФС).

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).

«Соболев расстроен, потому что ничего не доказано. Господин Митрофанов ничего толком не объяснил. Например, я до сих пор нахожусь в неведении, что произошло и почему. Не понимаю действий господина Перезвы. Если он сообщил в РФС в марте, то почему эта история тянулась до июня? Никаких объяснений на эту тему нет. Также непонятно, какие претензии есть к господину Соболеву. Ни один из фигурантов дела не показывает на него. Если он виноват, то почему ему дали 5 лет, а Скородумову — 10 лет?» — сказал Добровинский «СЭ».

Место «Торпедо» в РПЛ займет «Оренбург», который стал 15-м в премьер-лиге в сезоне-2024/25 и должен был вылететь в Первую лигу.