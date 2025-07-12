Руководство «Торпедо» может рассмотреть возможность обращения в CAS

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы совладельца «Торпедо» Леонида Соболева, ответил «СЭ» на вопрос о том, рассматривает ли его клиент возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за исключения клуба из РПЛ.

«Желание пойти в CAS есть, но не значит, что так произойдет. Решение принимать менеджменту и владельцам клуба. У меня есть желание пойти, я бы с удовольствием это сделал. Сказал об этом господину Соболеву, ответа пока не получил. Но, так как принято решение оставить команду в ФНЛ — это бессмысленно. Меня интересует мой клиент», — сказал Добровинский «СЭ».

10 июля РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 из-за попытки повлиять на результаты трех домашних игр первой лиги в сезоне-2024/25: с «Родиной» (25-й тур, 22 марта), «Уралом» (29-й тур, 21 апреля) и «Шинником» (32-й тур, 11 мая).

11 июля бюро исполкома РФС включило «Оренбург» в состав РПЛ сезона-2025/26.