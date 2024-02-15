В ЦСКА подтвердили, что бывший игрок «Факела» Долгов тренируется с командой

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что бывший футболист «Факела» Александр Долгов тренируется в расположении клуба.

«Долгов тренируется в расположении ЦСКА. Саша сейчас без контракта, набирает форму и, соответственно, находится в поисках нового клуба», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Долгов сыграет за ЦСКА в товарищеском матче с «Родиной». Игра состоится 16 февраля.

В текущем сезоне 25-летний Долгов провел за «Факел» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. С начала февраля он находится без клуба.