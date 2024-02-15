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15 февраля, 20:29

В ЦСКА подтвердили, что бывший игрок «Факела» Долгов тренируется с командой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что бывший футболист «Факела» Александр Долгов тренируется в расположении клуба.

«Долгов тренируется в расположении ЦСКА. Саша сейчас без контракта, набирает форму и, соответственно, находится в поисках нового клуба», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Долгов сыграет за ЦСКА в товарищеском матче с «Родиной». Игра состоится 16 февраля.

В текущем сезоне 25-летний Долгов провел за «Факел» 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. С начала февраля он находится без клуба.

Источник: https://t.me/BreydoChannel/1419
Александр Долгов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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