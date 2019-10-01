Адвокат Протасовицкого: «Видимо, ему отказали в УДО потому, что он трижды не заправил постель»

Адвокат Александра Протасовицкого Татьяна Прилипко прокомментировала «СЭ» решение Клинцовского суда Брянской области отказать Александру в ходатайстве об условно-досрочном освобождении. Протасовицкий был осужден на 1 год и 5 месяцев колонии за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года. Вместе с ним в тех драках принимали участие футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также младший брат последнего, Кирилл. Все трое также были осуждены, отбывали срок в ИК-4 Белгородской области, и уже вышли на свободу по УДО 17 сентября.

— К сожалению, я узнала об отказе Протасовицкому в УДО из интернета, у меня нет слов. Жду комментариев от моего коллеги, который находится непосредственно в суде, — сказала Прилипко.

— Значит, пока вам неизвестно, почему Александр не выйдет из колонии досрочно?

— Можно только предполагать. Видимо, дело в тех самых пресловутых взысканиях, которые прибыли в колонию вслед за Протасовицким и которых на самом деле не было. Главное, мотивировка этих взысканий говорит о том, что Александр — социально опасный человек, он ведь трижды не заправлял постель! По крайней мере, по мнению сотрудников СИЗО-2. Видимо, суд предложил Александру еще полтора месяца побыть в заключении и поучиться не расправлять кровать в неположенное время. (Иван Торопцев)

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