Адвокат по уголовным делам считает, что представители Влута постараются сделать срок условным

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов рассказал, что сторона нападающего «Урала» Рая Влута постарается изменить вынесенный игроку в Нидерландах приговор, согласно которому тот должен отбыть тюремное заключение в 2,5 года.

«Конечно, сторона игрока будет стараться сделать срок условным. И я не исключаю, что ей удастся добиться этого. Примерное поведение после совершения преступления может пойти игроку на пользу. Что не скрывался от следствия, участвовал в процессе. И в глазах судьи вполне может сыграть и повлиять на итоговое решение контраст с поведением Квинси Промеса», — приводит слова Калинова «Газета.Ru».

В ноябре 2021-го автомобиль Влута попал в ДТП, столкнувшись с машиной, в которой находилась семья с детьми. 4-летний ребенок не выжил. В организме Влута обнаружили 1,18 промилле алкоголя.

С сентября прошлого года 27-летний голландец выступает за «Урал».