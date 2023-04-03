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Балахнин прокомментировал увольнение Гогниева из «Химок»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал увольнение Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

«Было ожидаемо, что Гогниев уйдет из «Химок». Клуб еще дал много времени Спартаку. Не может быть бесконечным доверие к тренеру. Может, даже поздно клуб уволил Гогниева. Возглавил бы я «Химки»? Не люблю такое. Будет предложение — поговорим. Надо время подумать, а пошел бы я туда. Нужно исходить из того, сможешь ли ты чем-то помочь. Да, можно с лозунгами прийти и делать, но надо еще раз хорошо все взвесить. Вылетят ли «Химки» из РПЛ? Четыре очка отставания от «Факела» — это ничего, если учесть, что еще девять туров впереди. Все может быстро поменяться. «Химки» не в безнадежной ситуации, но они задержались с увольнением тренера», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-balahnin-ne-znayu-mog-li-ya-by-pojti-v-himki-budet-predlozhenie-pogovorim/
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Сергей Балахнин
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
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Сочи – Кр. Советов
 - : -
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ЦСКА – Химки
 - : -
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Краснодар – Пари НН
 - : -
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 - : -
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