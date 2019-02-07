Адвокат Мамаева не будет подавать жалобу в Европейский суд по правам человека

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал "СЭ", что в отличие от коллег Вячеслава Барика и Андрея Ромашова, представляющих интересы братьев Кокориных, не планирует подавать жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

– Сегодня побывал в СИЗО – продолжили процесс изучения материалов уголовного дела, – сказал Бушманов. – Сейчас все наши усилия направлены на то, чтобы как можно скорее завершить этот процесс, подготовить нашу окончательную позицию и представить ее как следствию, так и прокурору.

– Когда подадите апелляцию на решение суда о продлении срока ареста Мамаева до 8 апреля?

– В пятницу. В ней обращу внимание на то, что постановление суда не соответствует критериям законности и обоснованности, что есть достаточно оснований для отмены решения либо его изменения путем избрания любой из альтернативных мер пресечения.

– Ваши коллеги, Андрей Ромашов, который представляет интересы Александра Кокорина, и Вячеслав Барик, защищающий Кирилла Кокорина, заявили, что намерены обратиться в ЕСПЧ. А ваша сторона?

– В принципе, для этого уже имеются основания, они связаны с длительным необоснованным удержанием подзащитного под стражей, но мы пока не обсуждали этот вопрос. Рассчитываю, что основных способов защиты окажется достаточно, чтобы получить по делу окончательное и справедливое решение, которое устроит все стороны. Поскольку в ЕСПЧ процедуры проходят достаточно долго и не всегда носят эффективный характер, не видим данную процедуру актуальной и требующей отвлечения на нее наших сил.

– Сегодня замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил "Говорит Москва", что футбольный матч с участием Павла Мамаева состоится 14 февраля. Есть ли у вас какая-то информация об этом?

– Честно говоря, о об этой новости узнал, только когда вышел из изолятора, поэтому не получилось обсудить этот момент с Павлом. Насколько понимаю, до него эта информация пока тоже не доводилась. Мы все же рассчитываем, что это благотворительное мероприятие состоится, ведь уже несколько раз переносились даты. В принципе, оно может нести только позитивные и положительные моменты, в том числе и для моего подзащитного. Дай бог, пусть играют, может, это как-то повлияет и на процессуальную часть, ответит на вопрос о целесообразности дальнейшего содержания Павла и остальных фигурантов под стражей. (Иван Торопцев)​

Адвокаты Александра Кокорина обратятся в Европейский суд по правам человека //

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