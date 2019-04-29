Адвокат Татьяна Стукалова сообщила, что считает по меньшей мере странным тот факт, что потерпевшие не принимают извинений нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

– От побоев ребята не отказываются, вину признают. Перед потерпевшими они уже каждый извинились более четырех раз, – цитирует "РИА Новости" Стукалову. – Вы видели, что потерпевшие не реагируют на извинения ребят, что тоже по меньшей мере странно. Почем они не принимают извинений? То ли это обида, то ли это такая позиция. Нам непонятно. Считаю, что нам удалось развалить ст. 213 часть вторую.

Согласно обвинительному заключению, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре столицы.

Ранее Пресненский суд Москвы объявил перерыв до 6 мая в рассмотрении по существу уголовного дела.