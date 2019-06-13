Адвокат Кокорина: "Рассчитывали, что будет проявлена какая-то гуманность"

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявила, что рассчитывала на проявление гуманности суда в отношении ее подзащитного. Сегодня, 13 июня, Мосгорсуд оставил без изменений сроки для Кокорина, его младшего брата Кирилла, хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого.

– Мы рассчитывали, что какая-то гуманность хоть на этой стадии будет проявлена, - сказала Стукалова. - Несмотря на то, что с тяжкого преступления перешли на преступление средней тяжести, срок оставили таким же. Думали, что все может произойти здесь, хотя понимали, как профессионалы, что это абсолютно согласованный срок.

– Вы сегодня неоднократно говорили, что журналисты необъективно освещали историю. Поясните.

– Необъективность на первом этапе выражалась в следующем: все СМИ высказывались о том, что со стороны потерпевших не было оскорблений, - ответил адвокат Андрей Ромашов. - Создавалась такая иллюзия, что футболисты хулиганили. В действительности, это не так. Даже Пак подтверждает, что он оскорбил, правда смягчив. Это повлияло на решение суда.

– Когда по три раза в день по всем федеральным каналам крутили одни и те же кадры, причем урезанные, - добавила Стукалова. - С такой подоплекой, что зажравшиеся футболисты позволили себе учинить драку, абсолютно без причин. Пристали к человеку, избили его, причем все это было в ужесточченной форме.

А на поверхности легкие телесные, один сломанный нос и больше ничего. Уже молчу о том, что Протасовицкий просто ни за что сидит. Если били ногами, то на теле что-то было. Если бы не был создан такой негативный ажиотаж вокруг них в течение трех месяцев. Кому еще уделялось столько внимания, сколько уделялось этому делу. Вы прекрасно понимаете, что когда даются такие репортажи, они ориентируют мнение общества. Если бы давали другую оценку, наверное, все было бы по другому.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий были взяты под стражу в октябре 2018 года за участие в двух драках в центре Москвы.

Кокорин и Мамаев отправляются в колонию. Live!