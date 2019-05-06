В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, попросил суд оправдать своего клиента по обвинению в хулиганстве в связи с отсутствием состава преступления.

– Выходит, у нас было три сговора в одно время, – сказал адвокат. – С нанесением побоев Паку, Гайсину и совершение хулиганских действий. И все это одновременно. Это бред! Откровенный причем

Просим суд оправдать А. Кокорина по ч. 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) в связи с отсутствием состава преступления. (Александр Рогулев)

Обвинение назвало срок для Кокорина и Мамаева. Live суда!