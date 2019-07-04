Адвокат Кокорина: "Александра, Кирилла и Мамаева повезли в колонию в Белгородской области"

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил "СЭ", что форварда, его брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева этапировали в Белгородскую область, откуда родом футболист клуба из Санкт-Петербурга.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокориных к заключению в колонии общего режима сроком на 1 год и 6 месяцев, а Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– Скорее всего, Кокориных и Мамаева повезли в колонию Белгородской области сегодня утром. У нас такие сведения, – сказал Ромашов. (Арман Мкртчян)

Братья Кокорины, Протасовицкий и Мамаев признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Паки гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Кокорину разрешат отбывать срок в одной колонии с братом