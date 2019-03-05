Адвокат бывшей жены Тарасова – о долге по алиментам: "Локомотив" фокусничает"

Сергей Жорин, адвокат Оксаны Тарасовой, бывшей жены полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, рассказал "СЭ" о последних новостях в деле спортсмена.

31-летний хавбек на протяжении шести лет не перечислял деньги экс-супруге на содержание ребенка, в конце января футболист проиграл суд, который установил, что задолженность Тарасова составляет свыше 15 миллионов рублей.

– Тарасов начал закрывать долги по алиментам? – вопрос Жорину.

– Алименты должен платить клуб. Но курьез заключается в том, что Тарасов кроме того, что обжалует решение по алиментам, еще делает то же самое по отношению к действиям пристава, который насчитал ему задолженность. Дмитрий считает, что задолженность и алименты надо рассчитывать исходя из МРОТ (Минимальный размер оплаты труда. – Прим. "СЭ"), а пристав полагает, что по прожиточному минимуму. Сейчас так платит ФК "Локомотив". То есть там идет конфликт уже между ними о том, как надо исчислять алименты.

Также есть разница в подходе "Спартака" и "Локомотива". Если красно-белые спокойно исполняют решение суда по алиментам Глушакова, несмотря на то, что сумма значительно больше, чем у Тарасова, то "Локо" фокусничает. Причем позиция клуба противоречит не только позиции Оксаны, как получателя алиментов, но и позиции самого Тарасова, который является плательщиком.

Мы направляем адвокатские запросы в "Локомотив", но оттуда уже не отвечают. Существует административная ответственность за отсутствие ответа на адвокатский запрос. Наверное, будем пытаться привлекать должностных лиц к ответственности. В "Локо", видимо, проблема не только с бухгалтерами, которые много лет не индексировали алименты, но и с теми сотрудниками, которые ответственны за ответы на адвокатский запрос. Это расстраивает.

– Тарасов не согласен с размером неустойки?

– У Тарасова нет ни одного шанса на успех, что бы он ни предпринял. Он уже это понимает и пытается затянуть время хотя бы на день, два, три подачей жалоб. Мы с Оксаной наблюдаем за этим с улыбкой. Пока тянет, продолжает капать неустойка, которая будет до конца просчитана, в день, когда он заплатит долг. На сегодняшний день она составляет около 8,5 миллионов рублей, если он еще затянет на месяц, будет уже 9 миллионов рублей к сумме основного долга. Видимо, ему так проще.

– Сколько он еще может затягивать процесс выплаты?

– Пристав вынес постановление о взыскании суммы долга. У Тарасова есть право обжаловать ее. Смешно то, что формула, по которой просчитал пристав, более выгодна Тарасову, нежели та, которую он навязывает. Мы в этой жалобе его поддержали. Только ему это невыгодно, потому что если суд удовлетворит его же жалобу, то цифра будет больше.

– Дмитрий это понимает?

– Если адвокат Тарасова его уведомляет и сам понимает, то я думаю, что Дмитрий готов заплатить на несколько сотен тысяч рублей больше, только чтобы затянуть вопрос оплаты. (Арман Мкртчян)​

Адвокат Дарьи Глушаковой: "Денис и Тарасов упертые люди” // Адвокат бывшей жены Тарасова: "Своими действиями Дмитрий втягивает себя во все большую долговую яму"