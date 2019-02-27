Адвокат бывшей жены Тарасова: "Своими действиями Дмитрий втягивает себя во все большую долговую яму"

Сергей Жорин, адвокат Оксаны Тарасовой, бывшей жены полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова, рассказал "СЭ", что футболист все еще не выплачивает алименты супруге. 31-летний хавбек на протяжении шести лет не перечислял деньги Оксане, в конце января Дмитрий проиграл бывшей жене суд, который установил, что задолженность Тарасова составляет свыше 15 миллионов рублей.

– Дмитрий Тарасов своими действиями втягивает себя во все большую и большую долговую яму, – сказал Жорин. – Видимо, он не может смириться с тем, что проиграл суд, не может смириться с той суммой алиментов, которую ему насчитал судебный пристав. Дмитрий пытается обжаловать и действия суда, и действия пристава. Курьезность ситуации в том, что пристав – девушка, возможно, Дмитрий ей несколько симпатичен, и она насчитала чуть меньшую сумму, отличающуюся от предоставленных нами расчетов на несколько десятков тысяч рублей. Удивительно, что Дмитрий пытается оспорить этот расчет, предлагая другую формулу, в соответствии с которой ему придется заплатить больше. Я думаю, эти действия направлены на то, чтобы затянуть выплату. Возможно, Тарасов считает, что лучше заплатить больше, но завтра, чем заплатить сегодня. Наверное, это больше эмоциональные действия, чем продуманные. Тем временем, ежедневно капает неустойка за неуплату алиментов. Сумму долга пристав посчитал, а сумма неустойки станет известна, когда Тарасов покроет сумму долга. На сегодняшний день неустойка составляет около 8,5 миллионов рублей. Думаю, если Дмитрий затянет с выплатой еще на месяц-два, то сумма неустойки составит уже около 10 миллионов. (Иван Торопцев)