Адвокат Дарьи Глушаковой: "Денис и Тарасов – упертые люди”

Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, супруги полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировал "СЭ" информацию о подаче футболистом апелляции на решение по взысканию с него алиментов.

Глушаковы ведут бракоразводный процесс с осени прошлого года, ранее Денис отказался от борьбы за место проживания детей и взыскании алиментов с жены.

– Глушаков подал апелляционную жалобу и надеется на отмену решения. Его не устроил вердикт, который вынес Никулинский суд. Дата пока не назначена. Как только мы его жалобу получим, подготовим свою позицию, – сказал Жорин. – Если говорить с точки зрения закона, то оснований для отмены этого решения нет. Она абсолютно законна и обоснованна, но мы понимаем в каких реалиях живем. Плюс ко всему Глушаков грозился кинуть все силы, а самое главное средства на борьбу с женой. Поэтому исключать ничего нельзя. Как получим жалобу, подготовим позицию.

– На что он подал жалобу?

– Когда получим, увидим. Наверное, на отмену решения по выплатам алиментов или изменение этого решения. Думаю, что его не устраивает объем выплат.

– Дарья и Денис пытались друг с другом связаться?

– Изначально, когда все начиналось, Дарья по моей просьбе с ним встретилась, а он в грубой форме сказал, что договариваться не собирается. Все на этом и закончилось.

Что Глушаков, что Тарасов – такие упертые люди… Они могут биться об стену и думать, что это дверь, и она вот-вот откроется. Парни не чувствуют полутонов, несклонны к компромиссу, диалогу. Они склонны заставить, принудить. Может это спортивная черта, или это черта конкретных людей. Не знаю.

– Глушаков претендует только на размер алиментов или еще на детей?

– Думаю, на размер алиментов на своих детей, для поддержания привычного уровня жизни, он смириться не может. В остальных моментах он смирился. (Арман Мкртчян)