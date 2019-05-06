Андрей Ромашов, адвокат форварда "Зенита" Александра Кокорина, выступил в ходе прений сторон на заседании Пресненского суда Москвы по делу нападающего питерского клуба и его брата Кирилла Кокорина, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого. Защитник указал на ряд деталей из выступления прокурора Светланы Тарасовой.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Гособвинитель потребовала для братьев Кокориных 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – 1 год и 5 месяцев.

– Не совсем понял обвинителя, который сказал, что вместо 18 следователей дело вел лишь один, – заметил адвокат. – Либо обвинитель что-то напутал, либо, насколько я понимаю, здесь нарушение законодательства. Потому что нам сообщений об изменении следственной группы не предъявлялось.

Соловчук говорит об ударах со стороны Кокорина, которые не оставили следов. При этом его показания постоянно менялись – и по количеству ударов, и по месту, куда они наносились. Абсолютно произвольное отношение Соловчука к своим показаниям. Учитывая известность и положение футболиста, это могло привлечь и оговор со стороны Соловчука.

Поэтому прошу суд оправдать по первому пункту обвинения по нанесению легкого вреда Соловчуку.

Поводом для конфликта стало оскорбление со стороны Соловчука, а также нанесение физических ударов в адрес П. Мамаева и К. Кокорина

Обвинитель говорит об ошибках в исследовании эксперта. Но подождите, у нас дважды обвинение перепредъявлялось как раз из-за многочисленных орфографических ошибок. Можно ли применить логику обвинителя к обвинению? (Александр Рогулев)

Обвинение назвало срок для Кокорина и Мамаева. Live суда!