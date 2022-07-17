Бородюк: «Переживал, что не нашлось последнего паса»
Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк объяснил свои эмоции в конце матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (1:3).
— Показалось, что вы слишком переживали сегодня. В чем причина?
— Любой тренер переживает. В концовке, когда мы переломили ход встречи, при счете 1:2 у нас было несколько хороших подходов. Я переживал, что не нашлось последнего паса. А так, я очень признателен ребятам и болельщикам, которые сегодня нас поддерживали, — цитирует тренера сайт «Торпедо».
— Вы берете вину на себя, с другой стороны, трудно было предположить, что команда-дебютант будет хорошо выглядеть в своем первом туре, при почти не изменившемся составе. Есть ли еще возможность усиления?
— В этом плане наш спортивный директор очень хорошо работает. Думаю, еще будут приобретения. Сейчас мы подписали Смольникова, он должен влиться в тренировочный процесс. Приобрели Кутепова, но так сложилось — травма. Пришли трое молодых ребят: Рейхмен — очень перспективный парень, играет в средней линии, будем использовать его. У нас есть еще, наверное, 2 позиции, где нам необходимо усиление.
— Как сегодня проявили себя новички — Караев, Турищев, Эркинов?
— Нужна уверенность в себе. В РПЛ нужно действовать и думать быстрее. Мы хотели добавить скорости, приобретая новичков. Получилось или нет — это другой момент. Ребятам нужно влиться в коллектив, почувствовать уверенность. Им всем по 20 лет, молодые. Есть такой процесс в футболе, как «найти взаимодействие», найти общий язык и понимание между игроками. Надеюсь, в следующих играх парни будут набираться опыта. Глаза у них горели. Сейчас самое главное — разобрать поражение внутри команды. Понять, где были допущены ошибки, особенно в концовке первого тайма. Первый гол непонятный, ничего не предвещало. Играли «вторым номером», хотели действовать на контратаке. Этот гол расстроил. Нужно, как в прошлом сезоне, находить моменты и включать свой характер, чтобы переломить ход игры. Во втором тайме это получилось на полчаса.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
5
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|3.06
|00:00
|
Зенит – Факел
|- : -
|3.06
|00:00
|
Кр. Советов – Спартак
|- : -
|3.06
|00:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.06
|00:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|3.06
|00:00
|
Оренбург – Динамо
|- : -
|3.06
|00:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
|
Урал – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|П
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Алексис Бека Бека
Локомотив
|1
|0
|1