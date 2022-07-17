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Сегодня, 19:44

Бородюк: «Переживал, что не нашлось последнего паса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк объяснил свои эмоции в конце матча 1-го тура РПЛ против «Сочи» (1:3).

— Показалось, что вы слишком переживали сегодня. В чем причина?

— Любой тренер переживает. В концовке, когда мы переломили ход встречи, при счете 1:2 у нас было несколько хороших подходов. Я переживал, что не нашлось последнего паса. А так, я очень признателен ребятам и болельщикам, которые сегодня нас поддерживали, — цитирует тренера сайт «Торпедо».

— Вы берете вину на себя, с другой стороны, трудно было предположить, что команда-дебютант будет хорошо выглядеть в своем первом туре, при почти не изменившемся составе. Есть ли еще возможность усиления?

— В этом плане наш спортивный директор очень хорошо работает. Думаю, еще будут приобретения. Сейчас мы подписали Смольникова, он должен влиться в тренировочный процесс. Приобрели Кутепова, но так сложилось — травма. Пришли трое молодых ребят: Рейхмен — очень перспективный парень, играет в средней линии, будем использовать его. У нас есть еще, наверное, 2 позиции, где нам необходимо усиление.

— Как сегодня проявили себя новички — Караев, Турищев, Эркинов?

— Нужна уверенность в себе. В РПЛ нужно действовать и думать быстрее. Мы хотели добавить скорости, приобретая новичков. Получилось или нет — это другой момент. Ребятам нужно влиться в коллектив, почувствовать уверенность. Им всем по 20 лет, молодые. Есть такой процесс в футболе, как «найти взаимодействие», найти общий язык и понимание между игроками. Надеюсь, в следующих играх парни будут набираться опыта. Глаза у них горели. Сейчас самое главное — разобрать поражение внутри команды. Понять, где были допущены ошибки, особенно в концовке первого тайма. Первый гол непонятный, ничего не предвещало. Играли «вторым номером», хотели действовать на контратаке. Этот гол расстроил. Нужно, как в прошлом сезоне, находить моменты и включать свой характер, чтобы переломить ход игры. Во втором тайме это получилось на полчаса.

Источник: https://torpedo.ru/news/44128/

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