Добровинский жестко отреагировал на переход Норманна в «Аль-Раед»: «Что-то на уровне мерзости!»

Адвокат Александр Добровинский поделился мнением с «СЭ» по поводу подписания норвежским полузащитником Матиасом Норманном контракта с саудовским клубом «Аль-Раед».

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Причиной своего поступка футболист назвал ситуацию с дронами в «Москва-Сити».

«Клуб, который его подписал, вообще ни в чем не виноват. Насколько я знаю, «Динамо» собирается подавать в суд. И очень правильно делает. Что касается Норманна, конечно, это омерзительный поступок. И с точки зрения спортивной, и с точки зрения человеческой. Он «испугался беспилотников» и убежал. Это что-то на уровне мерзости, с которой не хочется иметь никаких дел», — сказал Добровинский «СЭ».

Норвежец перешел в «Ростов» из «Брайтона» в 2019 году. Контракт Норманна с желто-синими был рассчитан до 2025 года. В «Динамо» Норманн перешел из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. За бело-голубых норвежец провел 18 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.