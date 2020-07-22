Адольфо Гайч: «Знаю, что Гончаренко давно следил за мной. Это очень приятно»

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч высказался о своем предстоящем переходе в ЦСКА. Он отметил, что главный тренер московских армейцев Виктор Гончаренко давно следил за ним.

«Я знаю, что тренер ЦСКА давно следил за мной, это очень приятно, — цитирует футболиста Ole. — Когда мы общались, он многое знал о моей игре. Выступления за «Сан-Лоренсо»? Я хотел получить больше игрового времени. Я был в первой команде, но не играл. Мне никогда ничего не объясняли. Я всегда полностью отдавался на тренировках, чтобы прогрессировать».

По имеющейся информации, красно-синие заплатят за 21-летнего аргентинца 8,5 миллиона евро. Сообщается, что в сделку включен пункт, по которому «Сан-Лоренсо» получит 20 процентов от последующей продажи форварда. ЦСКА согласовал условия контракта с Гайчем, соглашение рассчитано на 5 лет.

В текущем сезоне на счету Гайча 5 мячей и 1 результативная передача в 13 матчах за «Сан-Лоренсо» во всех турнирах.