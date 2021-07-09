Артем Ребров отреагировал на переход Лунева в «Байер»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал «СЭ» переход Лунева в «Байер».

«В первую очередь, я рад, что российский вратарь переходит в европейский клуб. Это очень круто. К сожалению, такое происходит не часто. Андрей большой молодец, что согласился и решил попробовать. С «Зенитом» он был чемпионом, в сборной он поиграл. Сейчас самое время попробовать себя в Европе. 29 лет для вратаря — расцвет. Самое время играть и творить. Он в самом соку и тут не должно быть вопросов. Опыт у Андрея уже есть. Команда с хорошей и богатой историей, поэтому это приятная неожиданность, что Андрей смог перейти на такой уровень. Будет непросто, но если бы не попробовал, долго бы жалел», — сказал Ребров «СЭ».

После окончания контракта с «Зенитом» 29-летний вратарь стал свободным агентом. Стороны не договорились о новом соглашении. Лунев выступал за «Зенит» с 2017 года. В прошлом сезоне вратарь провел 13 матчей во всех турнирах.