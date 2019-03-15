Адиев выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев перед матчем 20-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии. В пятницу в двух мечетях города Крайстчерч националист Брендон Таррант убил 49 человек и ранил еще 48.

- Игра важная. Я хотел бы начать интервью с того, что в мире произошла трагедия в Новой Зеландии, - сказал Адиев в эфире канала "Матч Премьер". - Дагестан соболезнует всем тем, кто потерял близких.

Игра с "Крыльями" не за шесть очков. Каждое очко, набранное в матчах с любым соперником, для нас дорого и актуально.

"Анжи" занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. "Крылья" с 21 баллом располагаются на 13-й строчке.

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