Адиев считает, что в Казахстане «Зенит» был бы чемпионом ближайшие десять лет

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев сравнил уровень футбола в России и Казахстане.

«РПЛ в разы сильнее чемпионата Казахстана? Россия принимала чемпионат мира и большие турниры. Инфраструктура и уровень освещения матчей в России выше. В Казахстане сейчас новый президент федерации — Адилет Барменкулов. Уже видны большие изменения, идут подготовительные работы строительства стадионов. Был бы «Зенит» в Казахстане чемпионом в ближайшие десять лет? Да, был бы чемпионом, наверное. «Зенит» — грозная сила в России, уровень футболистов и тренерского штаба на высоком уровне», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

После 18 туров «Зенит» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).