Семин считает, что Лоськов заслужил любовь болельщиков «Локомотива»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Дмитрий Лоськов внес большой вклад в победы московского клуба и заслужил любовь значительной части болельщиков железнодорожников.

«Когда игрок приходит в команду, он вносит свои определенные коррективы, как футболист Лоськов дал новое направление для «Локомотива». Он хорошо показывал индивидуальные качества, а это командная игра, потрясающие передачи и видение поля. На фоне этого «Локомотив» 2000 года оказал большое влияние на игру не только результатами, но и тактикой, стратегией. Лоськов внес громадный вклад в победы «Локомотива», — приводит слова Семина ТАСС.

12 февраля экс-игроку железнодорожников исполнилось 50 лет.

В августе 2016 года Лоськов вошел в тренерский штаб «Локомотива». С июня 2022 года он занимал должность заместителя руководителя программы развития молодежного футбола.

В октябре 2022 года присоединился к тренерскому штабу главной команды в качестве помощника главного тренера.