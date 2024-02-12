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12 февраля, 22:10

Семин считает, что Лоськов заслужил любовь болельщиков «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что Дмитрий Лоськов внес большой вклад в победы московского клуба и заслужил любовь значительной части болельщиков железнодорожников.

«Когда игрок приходит в команду, он вносит свои определенные коррективы, как футболист Лоськов дал новое направление для «Локомотива». Он хорошо показывал индивидуальные качества, а это командная игра, потрясающие передачи и видение поля. На фоне этого «Локомотив» 2000 года оказал большое влияние на игру не только результатами, но и тактикой, стратегией. Лоськов внес громадный вклад в победы «Локомотива», — приводит слова Семина ТАСС.

12 февраля экс-игроку железнодорожников исполнилось 50 лет.

В августе 2016 года Лоськов вошел в тренерский штаб «Локомотива». С июня 2022 года он занимал должность заместителя руководителя программы развития молодежного футбола.

В октябре 2022 года присоединился к тренерскому штабу главной команды в качестве помощника главного тренера.

Источник: https://tass.ru/sport/19961697
Дмитрий Лоськов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
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12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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