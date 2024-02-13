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Сегодня, 00:28

Адиев допустил, что в ближайшее время может вернуться работать в Россию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев не стал исключать возможного возвращения в Россию.

«У меня были предложения о работе от российских клубов и сейчас периодически поступают. Но я должен закончить цикл и потому уже буду принимать дальнейшие решения. Я от своих слов не отказываюсь: очень хочу сыграть стыковые матчи. И уже исходя из того, что мы получим, буду принимать решение. Конечно, я допускаю, что в ближайшее время могу вернуться на работу в Россию. Но нельзя сказать, что сижу и мечтаю об этом. Я всегда действую по факту. Сейчас меня все полностью устраивает в сборной Казахстана. Эта команда многое мне дала, и, надеюсь, я тоже ей что-то дал. Все мои мысли — о предстоящих стыковых матчах», — приводит слова Адиева Sport24.

46-летний специалист возглавляет сборную Казахстана с апреля 2022 года. Ранее он работал в «Ахмате», «Анжи» и других российских клубах.

21 марта сборная Казахстана сыграет на выезде против Греции в матче 1/2 финала стыкового турнира за право выступить на Евро-2024.

Источник: https://sport24.ru/football/news-620317-magomed-adiyev-dopuskayu-chto-v-blizhaysheye-vremya-mogu-vernutsya-na-rabotu-v-rossiyu
Магомед Адиев
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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