Тарханов: «Даже если Соболев уйдет, «Спартаку» хватит имеющихся нападающих»

Тренер Александр Тарханов заявил, что линия нападения «Спартака» не будет нуждаться в усилении даже в случае ухода нападающего Александра Соболева.

«Читаю, что «Спартак» не хочет видеть ни Соболева, ни Зиньковского. Что касается нападения, то сейчас практически все играют с одним центральным нападающим, поэтому зачем иметь десяток форвардов? Даже если Соболев всё-таки уйдёт, то «Спартаку» хватит нападающих, которые есть в команде, линия укомплектована» — приводит слова Тарханова Legalbet.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В сезоне-2023/24 нападающий забил десять мячей и отдал девять голевых передач в 34 матчах во всех турнирах. Контракт Александра с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.