Абрамов поделился мнением о натурализации Промеса

Бывший футболист «Торпедо» Валерий Абрамов поделился мнением о запланированной натурализации атакующего полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

«Я не совсем понимаю, что такое «обладание высокими достижениями в области спорта» и как дают за это российское гражданство? Точнее, я не понимаю критерий отбора. Например, как определить высокое это достижение или нет? И что считать достижениями? Да, Промес забил немало голов за «Спартак» в чемпионате России. Но кому от этого польза кроме болельщиков «Спартака» и условного владельца или президента «Спартака»? Да и разве это такое большое достижение в контексте российского спорта — забивать голы в РПЛ? Как по мне, если и давать гражданство, то только в том случае, если человек принес пользу в каких-то международных матчах, турнирах, соревнованиях», — приводит слова Абрамова «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось о том, что нидерландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес может получить российское гражданство.

В этом году гражданами России стали бразильские игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо.