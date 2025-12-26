Абаскаль — о Карседо: «Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером команды»

Бывший тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном назначении своего соотечественника Хуана Карседо главным тренером красно-белых.

«Хуан Карседо — очень хороший тренер с четкими представлениями. Он тщательно прорабатывает все тактические детали и очень дисциплинирован. У него высококлассный и опытный тренерский штаб. Для «Спартака» было бы отлично, если бы он стал тренером команды. Хуан мог бы продолжить работу, которую мы ведем уже несколько лет, и улучшить ее. Он очень квалифицированный специалист», — сказал Абаскаль «СЭ».

Карседо уже работал в «Спартаке» — в 2012 году он входил в тренерский штаб Уная Эмери. Также он помогал Эмери в «Альмерии», «Валенсии», «Севилье», «ПСЖ» и «Арсенале».

В 2020 году Карседо начал самостоятельную карьеру, возглавив «Ибицу», которую покинул в декабре 2021-го. С мая по декабрь 2022-го испанец работал в «Сарагосе». C лета 2023 года Карседо занимает должность главного тренера «Пафоса».