Тюкавин — о мыслях после травмы: «Накатывала тревога. Вернусь ли я вообще? Буду похож на футболиста?»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об эмоциях, которые испытал после травмы.

Форвард получил повреждение крестообразной связки правого колена 2 марта 2025 года в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

По словам Тюкавина, он часто видел, как футболисты плакали после травм, но сам не испытал подобных эмоций, хотя сразу понял, что получил серьезное повреждение.

«Периодически в голове появлялись вопросы: «Как буду без футбола? Почему так получилось? К чему эта травма?» Но тут же старался об этом не думать. Постоянно спрашивал доктора в раздевалке: «Кресты? Кресты?» Он не хотел ничего говорить, но я уже сам понял: что-то серьезное.

Потом, конечно, накатывала тревога: «Вернусь ли вообще после травмы? Буду забивать? Да хотя бы принимать мяч? Буду похож на футболиста?» Пережить все это помогла семья», — написал Тюкавин в своем блоге на «Спортс».

13 сентября он впервые вышел на поле после травмы в матче со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ. В этом сезоне Тюкавин провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт нападающего с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 турах.