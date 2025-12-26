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Тюкавин — о мыслях после травмы: «Накатывала тревога. Вернусь ли я вообще? Буду похож на футболиста?»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об эмоциях, которые испытал после травмы.

Форвард получил повреждение крестообразной связки правого колена 2 марта 2025 года в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

По словам Тюкавина, он часто видел, как футболисты плакали после травм, но сам не испытал подобных эмоций, хотя сразу понял, что получил серьезное повреждение.

«Периодически в голове появлялись вопросы: «Как буду без футбола? Почему так получилось? К чему эта травма?» Но тут же старался об этом не думать. Постоянно спрашивал доктора в раздевалке: «Кресты? Кресты?» Он не хотел ничего говорить, но я уже сам понял: что-то серьезное.

Потом, конечно, накатывала тревога: «Вернусь ли вообще после травмы? Буду забивать? Да хотя бы принимать мяч? Буду похож на футболиста?» Пережить все это помогла семья», — написал Тюкавин в своем блоге на «Спортс».

13 сентября он впервые вышел на поле после травмы в матче со «Спартаком» (2:2) в 8-м туре РПЛ. В этом сезоне Тюкавин провел 15 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Контракт нападающего с «Динамо» рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.

«Динамо» ушло на зимнюю паузу на десятом месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые набрали 21 очко в 18 турах.

Источник: «Спортс»
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Константин Тюкавин
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел 1 : 2
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
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