Агент защитника Абдулкадырова сообщил о переговорах с ЦСКА по продлению контракта

Агент защитника ЦСКА Джамала Абдулкадырова Таймаз Хархаров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока из команды в зимнее трансферное окно. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«На сегодняшний день мы обсуждаем продление контракта. А Джамал настроен хорошо поработать на сборах и завоевать место в составе. Но это футбол, могут быть разные сценарии. К Джамалу есть интерес клубов РПЛ, а также некоторых зарубежных клубов», — сказал Хархаров «СЭ».

20-летний Абдулкадыров провел за ЦСКА в этом сезоне 13 матчей и не отличился результативными действиями. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.