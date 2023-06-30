Абаскаль оценил состояние игроков «Спартака» после первой тренировки на сборах

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о состоянии игроков команды после первой тренировки на летних сборах.

«Сегодня прошла первая тренировка на поле, но ей предшествовали семь дней работы и тестирования. Медицинский тест прошел хорошо, никаких проблем нет, физические показатели все в норме. Все так, как мы хотели, в плане состояния ребят. Они должны были проделать определенную работу, чтобы работать с мячом. Ребята готовы, у нас большие планы. Будет и по две тренировки в день, и индивидуальная работа, и тактическая. Мы счастливы снова увидеть всех здесь», — сказал Абаскаль клубной пресс-службе.

По итогам минувшего сезона «Спартак» занял третье место в чемпионате России. Сезон РПЛ-2023/24 стартует 23 июля.