Пиняев сменил игровой номер в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев будет выступать под 9-м номером.

Пресс-служба железнодорожников выложила видео с игровой формой Пиняева с новым номером.

Ранее 18-летний полузащитник играл под 19-м номером, а «девятка» была занята Иваном Игнатьевым, который перешел в «Сочи».

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 12 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.