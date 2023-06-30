Пиняев сменил игровой номер в «Локомотиве»
Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев будет выступать под 9-м номером.
Пресс-служба железнодорожников выложила видео с игровой формой Пиняева с новым номером.
Ранее 18-летний полузащитник играл под 19-м номером, а «девятка» была занята Иваном Игнатьевым, который перешел в «Сочи».
Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он провел за красно-зеленых 12 матчей, отличившись двумя забитыми мячами.
Источник: https://t.me/fclokomotiv/13067
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