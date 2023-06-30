Агент Комличенко высказался об интересе «Локомотива»
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы нападающего «Ростова» Николая Комличенко, прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к форварду.
«Был ли реальный интерес к Комличенко? Этот вопрос лучше задать руководителям клуба», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.
В прошедшем сезоне Комличенко провел 33 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего форварда в 5 миллионов евро.
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