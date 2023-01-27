Абаскаль оценил новичков «Спартака» Дуарте и Тавареша

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в интервью «СЭ» оценил подписание защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«Я рад тому, что к нам присоединились новички. Алексис сегодня дебютировал. Он ранее с полной нагрузкой работал со своей командой, поэтому был готов выходить на поле сразу после приезда. Как тренер я доволен, потому что у нас увеличивается внутренняя конкуренция. Это мотивирует всех ребят. Важно отметить и возвращение в строй троих наших футболистов, которые восстановились после травм — Умярова, Мартинса и Мозеса. Это тоже добавляет конкуренции. Именно в такой атмосфере команда может прогрессировать и двигаться вперед. Смотрим в будущее позитивно», — сказал Абаскаль «СЭ».

«Спартак» 24 января официально оформил трансферы парагвайского защитника Алексиса Дуарте и португальца Томаша Тавареша.

Контракт с парагвайцем подписан до 2027 года, контракт португальца — до 2026 с опцией продления на год.