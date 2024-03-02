«Краснодар» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

«Краснодар» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «ФК Краснодар» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«Краснодар»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Петров, Ленини, Сперцян, Олусегун, Виктор Са, Кади, Мозес.

«Рубин»: Дюпин, Ашурматов, Грицаенко, Вуячич, Безруков, Йочич, Зотов, Вада, Ломовицкий, Шабанхаджай, Даку.

«Быки» на данный момент возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 38 очков. Казанская команда располагается на 7-й позиции с 28 очками.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин».