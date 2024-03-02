В «Лужниках» прокомментировали проведение матчей «Спартака» и «Торпедо» за два дня

Специалисты «Лужников» сделают все возможное, чтобы поле арены справилось с нагрузкой во время проведения за два дня матчей «Спартака» и «Торпедо».

10 марта стадион примет игру 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Факелом», 11 марта — между «Торпедо» и «Тюменью» в 22-м туре Мелбет-Первой лиги.

«Будем готовиться к проведению двух матчей подряд. Наши специалисты сделают все возможное, чтобы поле справилось с такой нагрузкой», — заявили ТАСС в пресс-службе «Лужников».

Матч «Спартака» с «Факелом» перенесен с «Лукойл Арены» из-за плохого состояния газона.