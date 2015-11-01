Игорь Армаш: "Даже 5:0 – опасный счет"

Защитник "Кубани" Игорь Армаш после победы над "Локомотивом" (6:2) заявил, что команда выполнила тренерскую установку и добилась такого огромного преимущества. Также футболист выразил слова поддержки и соболезнования всем близким и родным погибших людей в авиакатастрофе и румынском ночном клубе, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Мне кажется, мы очень хорошо начали эту игру, очень агрессивно, как просил тренер, – отметил Армаш. – Полностью выполнили его установку, и, конечно, никто не ожидал, что после первого тайма будет счет 5:0 с командой, которая идет на втором месте. Очень приятно, если честно. Но есть еще и второй тайм, который мы проиграли. В раздевалке мы обсуждали то, что тренер "Локомотива" скажет своим игрокам нужные слова, и мы должны были опасаться этого. Они начали очень агрессивно играть и забили два мяча. После этого имели еще хорошие моменты. Даже 5:0 – опасный счет, и надо быть предельно осторожными.



– Можно сказать, что самый опасный момент в матче для "Кубани" мог быть при счете 2:0, когда Манолев вынес мяч с ленточки, и у "Локомотива" была возможность забить?



– Конечно, 2:0 – это самый опасный счет. Но нам повезло в этом матче.

И еще, – добавил Армаш, когда журналисты перестали задавать вопросы. – Хоть мы и рады, что взяли 3 очка, хочется сказать слова поддержки людям, которые вчера испытали горе из-за крушения самолета. Также в Румынии сгорел ночной клуб, в котором погибли 30 человек. Я искренне и от души хочу поддержать всех родных и близких погибших. Эту победу и свой гол я лично посвящаю всем им.