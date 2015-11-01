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1 ноября 2015, 22:37

Игорь Армаш: "Даже 5:0 – опасный счет"

Егор ПОЗДНЯКОВ
,  
Екатерина Потапова
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Защитник "Кубани" Игорь Армаш после победы над "Локомотивом" (6:2) заявил, что команда выполнила тренерскую установку и добилась такого огромного преимущества. Также футболист выразил слова поддержки и соболезнования всем близким и родным погибших людей в авиакатастрофе и румынском ночном клубе, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Мне кажется, мы очень хорошо начали эту игру, очень агрессивно, как просил тренер, – отметил Армаш. – Полностью выполнили его установку, и, конечно, никто не ожидал, что после первого тайма будет счет 5:0 с командой, которая идет на втором месте. Очень приятно, если честно. Но есть еще и второй тайм, который мы проиграли. В раздевалке мы обсуждали то, что тренер "Локомотива" скажет своим игрокам нужные слова, и мы должны были опасаться этого. Они начали очень агрессивно играть и забили два мяча. После этого имели еще хорошие моменты. Даже 5:0 – опасный счет, и надо быть предельно осторожными.

– Можно сказать, что самый опасный момент в матче для "Кубани" мог быть при счете 2:0, когда Манолев вынес мяч с ленточки, и у "Локомотива" была возможность забить?

– Конечно, 2:0 – это самый опасный счет. Но нам повезло в этом матче.

И еще, – добавил Армаш, когда журналисты перестали задавать вопросы. – Хоть мы и рады, что взяли 3 очка, хочется сказать слова поддержки людям, которые вчера испытали горе из-за крушения самолета. Также в Румынии сгорел ночной клуб, в котором погибли 30 человек. Я искренне и от души хочу поддержать всех родных и близких погибших. Эту победу и свой гол я лично посвящаю всем им.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Лига наций A
Бельгия
Нидерланды

ТБ 2.5

25%

1.78

П1

17%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.66
⚽ Футбол. Лига наций A
Италия
Германия

Х

19%

3.40

ТМ 2.5

19%

1.94

Х2

14%

1.50
⚽ Футбол. Лига наций A
Испания 1
Португалия 1
Матч завершен

Обе забьют - да

32%

1.93

П1

21%

2.10

Х

13%

3.40
Игорь Армаш
ФК Кубань
ФК Локомотив (Москва)
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
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