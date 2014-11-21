Миодраг Божович: "Разве я могу рассчитывать на Диарра?"

Главный тренер "Локомотива" Миодраг Божович в преддверии матча с "Уфой" в 14-м туре премьер-лиги отметил, что надо забыть уже про полузащитника Лассана Диарра. По словам наставника, он больше не является игроком клуба, хотя и принес много пользы в прошлом году, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Когда мы сможем увидеть Диарра?

– Думаю, в аэропорту, когда он куда-нибудь полетит. Он прекрасный футболист и был лидером команды в прошлом году. Но уже полгода как расторг контракт c "Локомотивом", так что разве я могу на него рассчитывать?

Диарра подал на "Локомотив" жалобу в УЕФА