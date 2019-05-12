61 494 зрителя! Матч с ЦСКА - самый посещаемый для "Зенита" за 35 лет

"Зенит" обновил рекорд посещаемости "Газпром Арены". В матче 28-го тура чемпионата России против ЦСКА на трибунах присутствует 61 494 зрителя. Предыдущий рекорд был установлен в игре со "Спартаком" в сентябре 2018 года (61 467).

Эта игра стала самой посещаемой для сине-бело-голубых за последние 35 лет. В чемпионате СССР-1984 на игру ленинградского "Зенита" против киевского "Динамо" пришли 70 тысяч зрителей.

Самый посещаемый домашний матч "Зенита" за последние 35 лет! https://t.co/JzIBMgBqCn – ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) 12 мая 2019 г.

Трансляция матча "Зенит" - ЦСКА