34-летний Игнатьев на презентации новичков «Рубина» спел песню Slava Marlow «Снова я напиваюсь»
20:17
Защитник «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал о переходе в казанский клуб и спел песню новичка.
«Татарстан — мой родной край, — отметил Игнатьев. — Я рад, что вернулся, и Леонид Викторович дал мне такую возможность. Со Слуцким мы работали в «Крыльях Советов» с тех пор стало только больше волос на голове, в остальном он все такой же».
32-летний футболист подчеркнул, что возраст — это не проблема.
«Главное — как ты выглядишь на тренировках и в играх. Это только цифра. В команде все ребята молодые, я один — пенсионер. Как меня взяли, даже не знаю! (Смеется.) Советы дает Леонид Викторович, но если кто-то подойдет, могу дать».
На презентации новичков Игнатьев спел песню Slava Marlow «Снова я напиваюсь».
Читайте также
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю