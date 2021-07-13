Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

34-летний Игнатьев на презентации новичков «Рубина» спел песню Slava Marlow «Снова я напиваюсь»

20:17
Теги:

Защитник «Рубина» Владислав Игнатьев рассказал о переходе в казанский клуб и спел песню новичка.

«Татарстан — мой родной край, — отметил Игнатьев. — Я рад, что вернулся, и Леонид Викторович дал мне такую возможность. Со Слуцким мы работали в «Крыльях Советов» с тех пор стало только больше волос на голове, в остальном он все такой же».

32-летний футболист подчеркнул, что возраст — это не проблема.

«Главное — как ты выглядишь на тренировках и в играх. Это только цифра. В команде все ребята молодые, я один — пенсионер. Как меня взяли, даже не знаю! (Смеется.) Советы дает Леонид Викторович, но если кто-то подойдет, могу дать».

На презентации новичков Игнатьев спел песню Slava Marlow «Снова я напиваюсь».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Зимагулов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Монреаль» подписал контракт с Дюшармом на три года
38-летний голкипер Пекка Ринне объявил о завершении карьеры
Пикфорд использовал шпаргалку в серии пенальти финала Евро с Италией
Президент Италии встретился со сборной страны после победы на Евро-2020
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы