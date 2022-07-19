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32 тысячи фанатов получили Fan ID за 2 недели с момента запуска услуги по оформлению карты болельщика

Иван Торопцев
Корреспондент
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32 тысячи человек оформили Fan ID за две недели с момента запуска услуги по получению карты болельщика, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Услуга по оформлению карты работает с 4 июля. 32 тысячи болельщиков уже получили Fan ID с момента запуска сервиса, еще 37 тысяч человек подали заявления и прошли предварительную проверку, теперь им нужно посетить МФЦ для подтверждения личности.

Карту болельщика можно оформить на «Госуслугах» — подать заявление может любой житель России, имеющий учетную запись на портале. Подтвердить данные владельца карты болельщика можно в МФЦ в 11 регионах.

С первого тура нового сезона Fan ID необходим для посещения стадионов в пяти городах: Екатеринбурге, Сочи, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Самаре. Остальные стадионы клубов РПЛ должны подключиться к проекту во второй части сезона-2022/23.

Источник: https://t.me/mintsifry/1319
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