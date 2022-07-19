Вендел продлит контракт с «Зенитом»

Полузащитник «Зенита» Вендел продлит контракт с клубом, сообщает журналист Вене Касагранде.

По информации источника, о подписании нового соглашения будет объявлено в ближайшие дни. Он принял предложение о контракте на улучшенных условиях.

Ранее сообщалось, что 24-летний бразилец может приостановить контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2023 года и перейти во «Фламенго».

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2025 года.