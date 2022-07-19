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Сегодня, 09:56

В «Локомотиве» рассказали о сроках восстановления Жемалетдинова

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рифат Жемалетдинов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении Рифата Жемалетдинова.

В начале летних сборов полузащитник разорвал ахилл.

— Он в порядке. В конце июня ему сделали операцию в Барселоне. Сейчас он активно восстанавливается, его состояние намного лучше. Мы ожидаем, что он вернется в Баковку на этой неделе. Он получит полную медицинскую поддержку здесь. Во второй половине сезона он сможет вернуться на поле.

Обычно восстановление от такой травмы занимает достаточно времени. Но у нас есть технологии, которые мы будем использовать, чтобы восстановление Рифата проходило успешно. Мы будем проводить анализы, чтобы отслеживать прогресс его восстановления. Мы хотим, чтобы травма не имела каких-то последствий.

В конце июня 25-летний Жемалетдинов успешно перенес операцию на ахилле. Сообщалось, что россиянин будет восстанавливаться от повреждения от 7 до 9 месяцев.

Рифат Жемалетдинов
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ФК Локомотив (Москва)
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