В «Локомотиве» рассказали о сроках восстановления Жемалетдинова
Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении Рифата Жемалетдинова.
В начале летних сборов полузащитник разорвал ахилл.
— Он в порядке. В конце июня ему сделали операцию в Барселоне. Сейчас он активно восстанавливается, его состояние намного лучше. Мы ожидаем, что он вернется в Баковку на этой неделе. Он получит полную медицинскую поддержку здесь. Во второй половине сезона он сможет вернуться на поле.
Обычно восстановление от такой травмы занимает достаточно времени. Но у нас есть технологии, которые мы будем использовать, чтобы восстановление Рифата проходило успешно. Мы будем проводить анализы, чтобы отслеживать прогресс его восстановления. Мы хотим, чтобы травма не имела каких-то последствий.
В конце июня 25-летний Жемалетдинов успешно перенес операцию на ахилле. Сообщалось, что россиянин будет восстанавливаться от повреждения от 7 до 9 месяцев.
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|Кр. Советов
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|Сочи
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3
|ЦСКА
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|2-0
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4
|Факел
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|2-2
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5
|Краснодар
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|2-2
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6
|Динамо
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|1-1
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7
|Спартак
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|1
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|1
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8
|Химки
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9
|Ростов
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10
|Н. Новгород
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|1-1
|1
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11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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12
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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13
|Зенит
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|0
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|1-1
|1
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14
|Оренбург
|1
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|2-4
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15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
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|3.06
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Зенит – Факел
|- : -
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Кр. Советов – Спартак
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ЦСКА – Ростов
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Локомотив – Торпедо
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Ахмат – Краснодар
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Оренбург – Динамо
|- : -
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Н. Новгород – Химки
|- : -
|3.06
|00:00
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Урал – Сочи
|- : -
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
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Роман Акбашев
Факел
|1
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
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Ильнур Альшин
Факел
|1
|
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
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Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1