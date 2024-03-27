Защитник «Крыльев Советов» Горшков назвал главных легенд клуба

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился мнением о том, какие футболисты являются легендами самарского клуба.

«Чувствую ли себя легендой Самары? Конечно, рано об этом говорить. Легенда — это люди, которые сыграли намного больше матчей и имеют больше памятных моментов с клубом. Таких не много. Для меня легенды клуба — Андрей Тихонов, Валерьян Панфилов, Андрей Каряка. Мне до них очень далеко», — приводит слова Горшкова Metaratings.ru.

Горшков сыграл за «Крылья Советов» 138 матчей. Рекордсменом по данному показателю является Валерьян Панфилов, на счету которого 413 игр за самарский клуб. Андрей Каряка — лучший бомбардир «Крыльев» в чемпионате России (49 голов). Андрей Тихонов выступал за «Крылья Советов» в качестве игрока, а затем тренировал самарский клуб и вывел его в РПЛ.