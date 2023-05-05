26-летний бразилец Малком признан лучшим игроком «Зенита» в апреле

Вингер «Зенита» Малком признан лучшим игроком клуба в апреле, сообщает пресс-служба питерцев.

В апреле игрок провел 5 матчей в РПЛ — забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. «Зенит» в этих играх одержал 4 победы и 1 ничью.

В этом сезоне на счету 26-летнего бразильца 25 голов и 9 передач в 31 матче.