Тикнизян: «Эпизоды с красными карточками — это простое стечение обстоятельств»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, с чем связано его большое количество красных карточек.

«Я всегда стараюсь оставаться спокойным и сохранять рассудок. Те эпизоды, которые были с красными карточками, это простое стечение обстоятельств. У меня никогда нет агрессии по отношению к соперникам, у меня нет мысли кого-то ударить исподтишка и нанести травму. В плане самообладания у меня ничего не поменялось», — приводит Sport24 слова Тикнизяна.

В сезоне-2021/22 защитник трижды заработал удаление во всех турнирах. В этом сезоне Тикнизян провел 32 матча за «Локомотив» в РПЛ и Кубке России, не заработав ни одной красной карточки, но при этом на его счету шесть желтых.