«2020, иди на ***». Джикия рассказал, какими словами проводит коронавирусный год
09:30
Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» поделился намерением поскорее проводить 2020-й год, который оказался ознаменован мировой пандемией коронавируса, оказавшей влияние как на общественную, так и на спортивную жизнь.
— Наша игра с Зенитом станет такой жирной точкой в этом непростом году, который, я думаю, всех коснулся так или иначе. Знаете, мы с парнями в раздевалке шутим, что 31 декабря надо всем в инстаграм выложить фотки со словами «2020, иди на ***», — сказал Джикия.
(Максим Алланазаров, Артем Калинин).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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