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15-летний вратарь присоединился к «Рубину» на сборах. Иван Коновалов покинет команду

18:57
Никита Корец. Фото ФК «Рубин».
Никита Корец. Фото ФК «Рубин».
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«Рубин» продолжает подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке, информирует пресс-служба клуба.

В составе команды произошло изменение: во вратарской бригаде Ивана Коновалова сменил 15-летний воспитанник клубной академии Никита Корец. В составе сборной России (2005 г.р) Никита является победителем престижного турнира развития УЕФА.

У Ивана Коновалова есть несколько предложений о продолжении карьеры, поэтому на второй сбор «Рубина» он не полетел.

На просмотре находится 21-летний нападающий из «Тюмени» Даниил Карпов. Полузащитник Солтмурад Бакаев по-прежнему восстанавливается от повреждения и занимается по индивидуальной программе в зале. Нападающий Иван Игнатьев также из-за ангины пока не тренируется в общей группе.

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/k-komande-prisoedinilsya-vratar-nikita-korets

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