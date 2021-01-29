15-летний вратарь присоединился к «Рубину» на сборах. Иван Коновалов покинет команду
«Рубин» продолжает подготовку ко второй части сезона в турецком Белеке, информирует пресс-служба клуба.
В составе команды произошло изменение: во вратарской бригаде Ивана Коновалова сменил 15-летний воспитанник клубной академии Никита Корец. В составе сборной России (2005 г.р) Никита является победителем престижного турнира развития УЕФА.
У Ивана Коновалова есть несколько предложений о продолжении карьеры, поэтому на второй сбор «Рубина» он не полетел.
На просмотре находится 21-летний нападающий из «Тюмени» Даниил Карпов. Полузащитник Солтмурад Бакаев по-прежнему восстанавливается от повреждения и занимается по индивидуальной программе в зале. Нападающий Иван Игнатьев также из-за ангины пока не тренируется в общей группе.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/k-komande-prisoedinilsya-vratar-nikita-korets
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю