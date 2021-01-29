Малафеев отправил дочь на лечение в реабилитационную клинику

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев сообщил в Instagram, что отправил свою дочь Ксению в реабилитационную клинику.

«Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу.

Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории.

Хотя судебный процесс еще не закончен, мы вынуждены отправить Ксюшу в клинику.

К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты.

Верю, что все будет хорошо. Главное, чтобы сама Ксения собрала все силы и начала ответственно относиться к своей жизни», — написал Малафеев.

Мать Ксении — первая супруга голкипера Марина Малафеева. Она трагически погибла в автокатастрофе в 2011 году. Ксении тогда было всего семь лет. Позже Малафеев снова женился, супруга Екатерина тепло приняла падчерицу и пасынка Максима. Несмотря на это, в подростковом возрасте с девочкой начались серьезные проблемы.

В 2020 году дочь Малафеева обвинили в распространении наркотиков. Она попала в СИЗО, а затем на психиатрическое освидетельствование.